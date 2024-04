Positiv sei auch der Start in das neue Geschäftsjahr verlaufen, hiess es weiter. Im ersten Quartal haben 118'069 Gäste das Jungfraujoch «Top of Europe» besucht, was gegenüber der Vorjahresperiode einem Plus von 11 Prozent entspricht. Und auch bei den Erlebnisbergen seien die Zahlen bei der Firstbahn und der Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren erfreulich, während auf den Skipisten der Jungfrau-Region 6,0 Prozent mehr Skier Visits verbucht wurden..