Überraschend kommt das nicht. Denn bereits im Januar hatte das Unternehmen die Gästezahlen für 2025 bekannt gegeben. Auf das Jungfraujoch kamen mit 1,06 Millionen erneut mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher, aber leicht weniger als im Jahr davor. Gesamthaft - inklusive anderer Bergbahnen und Skigebiets-Tickets - stieg die Gästezahl um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rekordhohe 3,91 Millionen.