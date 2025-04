Weiter gut verlaufen ist nach dem Rekordstart auch die Skisaison. Seit dem frühen Schneefall Ende November blieb der Wintersportbetrieb durchgehenden offen. So zählte die Jungfraubahn-Gruppe bis am Ende März knapp 1,12 Millionen Skier Visits. Das sind 3,7 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 2023/2024.