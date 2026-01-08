Sehr zufrieden zeigte sich Hammel mit dem Start in die Wintersaison: «Trotz schwieriger Schneebedingungen - es fiel lange kaum Schnee - hatten wir den besten Start in eine Wintersaison in der Geschichte des Unternehmens.» So nahmen die Ersteintritte («Skier Visits») seit Saisonbeginn im November bis Ende 2025 gegenüber dem Rekordwert aus der Vorsaison nochmals um 12 Prozent zu.