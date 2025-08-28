Erwartungen übertroffen

Auch der Betriebsaufwand nahm zu - mit 5,3 Prozent allerdings nicht so stark wie der Ertrag. So stieg der Betriebsgewinn (EBITDA) um 6,3 Prozent auf 65,9 Millionen Franken. Unter dem Strich stand für das erste Halbjahr 2025 ein Rekordgewinn von 37,0 Millionen - das sind 7,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.