Rückgang von über 12 Prozent beim Jungfraujoch

Am stärksten betroffen ist der Bahnbetrieb aufs Jungfraujoch. Hier ging die Besucherzahl in den ersten vier Monaten um 12,3 Prozent auf 181'900 zurück. Bei den sogenannten «Erlebnisbergen» wie Grindelwald-First und Harder Kulm resultierte insgesamt ein Minus von 9,6 Prozent auf 216'900 Gäste. Im Wintersport sanken die Skier Visits (Ersteintritte) um 3,3 Prozent auf 932'200.