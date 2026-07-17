Die US-Notenbank kann sich laut ihrem neuen Chef Kevin Warsh damit jedoch nicht zufriedengeben. Mehrere Währungshüter signalisierten zuletzt, ​dass ​sie zu einer Zinserhöhung ⁠bereit sind, wenn der starke Preisauftrieb nicht ​bald nachlässt. Die Federal ⁠Reserve hatte den Leitzins bei der ersten Sitzung unter Warshs ‌Leitung im Juni in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Der nächste Zinsentscheid steht ‌Ende Juli an. An den Terminmärkten wird jedoch ​erst für September mit einem geldpolitischen Schritt nach oben gerechnet.