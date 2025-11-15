Sie setzen als Marke immer noch stark auf Printwerbung. Ist das noch zeitgemäss in Zeiten von Influencern?

Bei den Influencern ist es ja so, dass sie als Person im Vordergrund stehen wollen, und dann brauchen sie halt noch irgendein Produkt, das aber völlig irrelevant ist. Das ist bei Roger Federer nicht so, er vertritt unsere Werte und steht hinter dem, wofür die Marke und das Unternehmen Jura stehen. Und das hat allein mit seiner Person zu tun und nicht mit dem Sport, den er vertritt. Der Sport war viele Jahre seine Bühne, die jedoch diesen Menschen, diesen Charakter zum Vorschein gebracht hat. Tennis hat zu seiner Persönlichkeitsentwicklung beigetragen, aber im Kern war er und ist er der vertrauensvolle Mensch, der er ist.