Sechs Milliarden für Klimaschutz

Die zehn reichsten Familien der Schweiz würden gleich viel Emissionen verursachen wie 90 Prozent der Bevölkerung. Dass allein die Bevölkerung dafür die Zeche zahle, dürfe nicht sein. Mit der Initiative würden jährlich sechs Milliarden Franken für den Klimaschutz bereitstehen. «Wir müssten die Superreichen besteuern, um unsere Zukunft zu retten», sagte Hostetmann.