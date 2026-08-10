Das Zürcher Obergericht rollt den Fall heute Montag neu auf. Seit dem erstinstanzlichen Urteil sind bereits mehr als vier Jahre vergangen. Das Ausmass, welches dieser Fall angenommen hat, ist aussergewöhnlich. Deshalb hat das Obergericht vorsorglich zehn Prozesstage eingeplant. Ob diese alle genutzt werden, zeigt sich erst im Laufe der Verhandlung. Letzter Verhandlungstag ist am 21. August. Wann das Obergericht das Urteil eröffnet, ist unklar.