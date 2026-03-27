Nach den Piloten haben nun ‌auch ⁠die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter in einer Urabstimmung für ⁠Arbeitskämpfe gestimmt, wie die Gewerkschaft UFO am Freitag mitteilte. Bei ‌der Kernmarke Lufthansa sprach sich demnach ‌eine Mehrheit von 94 ​Prozent der Teilnehmenden dafür aus, bei der Zubringer-Airline Cityline waren es fast 99 Prozent. Die UFO werde nun auf Basis der Ergebnisse über das weitere ‌Vorgehen entscheiden.