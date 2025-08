Ausgerechnet in ihrem wichtigsten Markt, den Vereinigten Staaten, kommt die UBS nicht vom Fleck. Besser läuft es der Grossbank dagegen in Asien. Wie sich die UBS in ihren beiden Schlüsselmärkten schlägt, ist auch für das Rennen um die Nachfolge von Sergio Ermotti wichtig. Als aussichtsreiche Kandidaten für den Spitzenjob gelten Iqbal Khan und Rob Karofsky.