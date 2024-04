Die Futures schlossen mit 8931 Dollar pro Tonne, dem niedrigsten Stand seit über einem Monat. Der Markt war sehr unbeständig, die Preise fielen an einem Tag und stiegen am anderen. Insgesamt sind die Futures vom Rekordhoch am 19. April um mehr als 20 Prozent gefallen, nachdem sie sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt hatten.