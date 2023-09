Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt mehrere grosse Ölfirmen und wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit über Risiken ihrer Produkte getäuscht zu haben. Die Unternehmen wüssten seit Jahrzehnten, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen «katastrophale Folgen» haben könnte, heisst es in der am Freitag eingereichten Zivilklage. Sie führt die Klimakrise als Konsequenz an. «Allein im Jahr 2023 hat der Bundesstaat Kalifornien sowohl eine extreme Dürre als auch weitreichende Überschwemmungen, ausgedehnte Waldbrände und historische Stürme sowie einen ungewöhnlich kalten Frühling und einen rekordverdächtig heissen Sommer erlebt.» All dies verursache Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar.