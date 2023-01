Unterdessen haben viele Ämter in den Metropolen geschlossen. In der Hauptstadt Teheran blieben etwa Ministerien, Behörden und Bildungseinrichtungen geschlossen, um Energie zu sparen. Geöffnet blieben nur Banken und Notfalldienste. Auch in anderen Provinzen wie etwa im Nordosten wurden wegen der Gaskrise Einrichtungen geschlossen. Am Freitag hatte die nationale iranische Gasgesellschaft (NIGC) von einer "kritischen Lage" gesprochen.