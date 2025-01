«Wenn man die Kontrolle über Grönland haben oder es näher an die USA heranführen will, muss man ihnen mehr Geld anbieten, als sie derzeit von Dänemark an Subventionen erhalten», sagte Peter Viggo Jakobsen, Professor der University of Southern Denmark und Dozent am Royal Danish Defence College. «Falls Trump den Grönländern ein besseres Angebot machen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die Unabhängigkeit erklären wird.»