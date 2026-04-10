Auf ⁠die Frage des Bürgerrechtlers Al Sharpton bei einer ⁠Veranstaltung in New York, ob sie noch einmal antreten werde, ‌sagte die Demokratin am Freitag: «Vielleicht, vielleicht. ‌Ich denke darüber ​nach.» Sie werde eine Kandidatur nach dem Grundsatz abwägen, wer 2028 die beste Arbeit für das amerikanische Volk leisten könne, erklärte Harris.