Biden hatte im Juli seine Kandidatur aufgegeben, nachdem insbesondere ein TV-Duell gegen Trump Zweifel an seiner Fitness aufgeworfen hatte. Nun tritt Harris am 5. November gegen Trump an. In der jüngsten Reuters-Umfrage lag sie marginal vorn mit 46 zu 43 Prozent. Wegen des vergleichsweise komplizierten Systems bei der Präsidentenwahl wird von einem sehr knappen Ergebnis ausgegangen.