Viele Vorbehalte

Der Wechsel von Biden zu Harris als Spitzenkandidatin würde mitten in den heiss gelaufenen Wahlkampf fallen. Doch auch in der eigenen Partei ist sie alles andere als unumstritten. Wie Biden kämpft sie mit niedrigen Zustimmungsraten. Als Nummer zwei tat sie sich lange schwer, ihr Profil zu schärfen und hervorzustechen. Gerade in der Anfangszeit ihrer Vizepräsidentschaft wurde sie von einigen Demokraten gar als Belastung empfunden. Sie trat ihr Amt zwei Wochen nach dem Sturm wütender Trump-Anhänger auf das Kapitol in Washington an, schaffte es aber zunächst nicht, das politische Establishment in der Hauptstadt und die Öffentlichkeit von sich zu überzeugen. Erst 2022 schien sie sich mehr und mehr in ihre Rolle einzufinden. Sie ergriff eine führende Stimme beim Kampf für das Recht auf Abtreibung und setzte sich gegen Waffengewalt ein.