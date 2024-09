Die Logitech-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf 4,3 Prozent verloren, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 9,5 Prozent zugelegt hat. Am Mittwoch sind die Papiere des Peripheriegeräte-Herstellers bis am frühen Nachmittag 2,5 Prozent auf 74,40 Franken gefallen.