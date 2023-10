Die Teuerungsrate in der 20-Ländergemeinaschaft war zuletzt kräftig gesunken. Im Oktober lag die Inflation bei 2,9 Prozent nach 4,3 Prozent im September. Noch im Herbst 2022 hatte sie zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. Die EZB hatte vergangenen Donnerstag auf ihrer Zinssitzung in Athen nach zehn Zinsanhebungen in Folge eine Pause eingelegt. Sie beliess den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank bekommen, weiter bei 4,00 Prozent - das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.