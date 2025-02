Demokratisches System in Gefahr

Lula sei davon überzeugt, dass Brasilien das Richtige tue, indem es Meta und Musk die Stirn biete, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Gleichzeitig stelle er eine Lethargie im Umgang mit dem Problem fest, weshalb seine Regierung versuche, andere Nationen in eine Diskussion über die globale Dominanz der grossen Technologieunternehmen einzubeziehen. Der Präsident sei entschlossen, den Druck aufrechtzuerhalten und spreche das Thema in seinen regelmässigen Gesprächen mit verschiedenen Staats- und Regierungschefs an, so eine andere Person. Nach Angaben des Élysée-Palasts haben Lula und Macron am 10. Januar über ihren gemeinsamen Kampf gegen Desinformation und für die Regulierung von Inhalten in den sozialen Netzwerken telefoniert. In ähnlicher Weise haben Brasilien und Grossbritannien gemeinsame Projekte gestartet, um die Widerstandsfähigkeit der Öffentlichkeit gegen falsche oder irreführende Inhalte zu stärken.