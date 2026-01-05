Der Preis für die fast wertlosen venezolanischen Schuldscheine ist ‌bereits seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar 2025 gestiegen. Spekulanten setzen auf einen Machtwechsel und ‌wetten darauf, dass eine neue Regierung ihre Schulden eher zurückzahlen wird. Nach der Verbringung Maduros in die USA am Wochenende legten die Papiere am Montag um bis zu acht Cent je Dollar oder rund 20 Prozent zu. Eine bis 2031 laufende Anleihe stieg auf fast 40 Cent je Dollar.