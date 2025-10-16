Preise bleiben - Marktanteile verteidigen

Das Familienunternehmen will dennoch vorerst an den US-Preisen festhalten. «Unsere Priorität ist es, den Marktanteil zu verteidigen, solange die Situation so unvorhersehbar ist», sagte Elsener. Dafür hat Victorinox seine Lager in den USA bereits mit zusätzlichen Lieferungen aufgefüllt. Zudem will der Konzern die Effizienz in seinen Schweizer Werken steigern und neue Märkte in Lateinamerika und Asien erschliessen, um die Abhängigkeit vom US-Geschäft zu verringern. Geprüft werde auch, Endarbeiten wie das Polieren und Verpacken in die USA zu verlagern, um die Kosten bei der Einfuhr zu senken.