Mittelfristig positiver Ausblick

Mittel- und langfristig erwartet Start-Up Nation Central-Chef Hasson aber keine Beeinträchtigung des israelischen Technologiesektors. «Er ist in der Lage, während eines Konflikts zu funktionieren und sich auch davon zu erholen. Ich glaube nicht, dass die Investoren das Vertrauen in Israel so schnell verlieren werden.»