In Israel liess sich am Samstagabend das Kriegskabinett unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über den Stand der internationalen Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer in den Gazastreifen verschleppter Geiseln informieren. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Der nationale Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi hatte am Samstagabend gesagt, Unterhändler hätten am Freitag in Paris mit Vermittlern aus Katar, Ägypten und den USA beraten. Die Anberaumung der Unterrichtung zeige, «dass sie das Gefühl haben, nicht mit leeren Händen zurückgekommen zu sein», sagt Hanegbi. «Nach dem, was ich in den letzten Stunden gehört habe, wird es möglich sein, Fortschritte zu erzielen.»