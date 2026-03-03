Turbulenzen gibt es nach wie vor auch an den Finanzmärkten. Da ein Fünftel des weltweiten ​Ölhandels durch die gesperrte Strasse von Hormus transportiert wird, zogen die Ölpreise und Frachtraten für Supertanker auf Rekordhochs an. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 78,83 Dollar je Barrel. US-Leichtöl WTI legte um ein Prozent auf 71,97 Dollar zu. Analysten rechnen in den kommenden Tagen mit weiter steigenden Preisen. Die Investmentbank Bernstein hob ihre Brent-Prognose für 2026 von 65 auf 80 Dollar an und hält ‌im Extremfall eines längeren Konflikts sogar 120 bis 150 ​Dollar für möglich.