Erstmals wurden aus der den Sikh heiligen indischen Stadt Amritsar im Bundesstaat Punjab Explosionen gemeldet. In Jammu im indischen Teil Kaschmirs waren Geschosse und Lichtblitze am Nachthimmel zu sehen. Reportern der Nachrichtenagentur Reuters zufolge fiel der Strom aus. Auch die Winterhauptstadt der Region wurde die zweite Nacht in Folge von Detonationen erschüttert. Die indische Armee teilte mit, dass Drohnen an 26 Orten gesichtet worden seien und abgefangen würden. Das Gebiet erstrecke sich von Kaschmir aus entlang der im Westen an Pakistan grenzenden Bundesstaaten bis hinunter zum Arabischen Meer.