Die Auseinandersetzungen hätten die ganze Nacht über angedauert, berichtete die russische Agentur Interfax am Sonntag. Die Behörden hätten für die Region im Nordkaukasus daher Notstandsmassnahmen zur Terrorismusbekämpfung in Kraft gesetzt. Sie hätten nun mehr Befugnisse zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der Kommunikation. Die Bevölkerung in der Nähe sei evakuiert worden, um die Sicherheit zu gewährleisten.