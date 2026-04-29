Die kanadische ⁠Gesundheitsbehörde hat eine Generika-Version des indischen Herstellers Dr. Reddy's Laboratories zugelassen, ‌wie aus Angaben auf der ‌Webseite der Behörde ​vom Dienstag hervorging. Investoren dürften die Entwicklung in Kanada als Testfall genau beobachten, um zu sehen, ob und wie Generika mit den Markenprodukten konkurrieren können, ‌sagte der Analyst Evan Seigerman von BMO Capital Markets. In Kanada sind viele Generika 45 bis 90 ​Prozent günstiger als die Originalpräparate.