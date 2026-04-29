Die kanadische Gesundheitsbehörde hat eine Generika-Version des indischen Herstellers Dr. Reddy's Laboratories zugelassen, wie aus Angaben auf der Webseite der Behörde vom Dienstag hervorging. Investoren dürften die Entwicklung in Kanada als Testfall genau beobachten, um zu sehen, ob und wie Generika mit den Markenprodukten konkurrieren können, sagte der Analyst Evan Seigerman von BMO Capital Markets. In Kanada sind viele Generika 45 bis 90 Prozent günstiger als die Originalpräparate.
Mehrere Hersteller arbeiten an günstigeren Versionen von Ozempic. Der Schweizer Generika-Hersteller Sandoz plant, bis Juni eine eigene Version in Kanada auf den Markt zu bringen. Novo Nordisk steht bereits unter zunehmendem Verkaufsdruck durch den US-Konkurrenten Eli Lilly, dessen Medikamente Mounjaro und Zepbound dem dänischen Konzern Marktanteile abnehmen. Analyst Seigerman erklärte jedoch, die Zulassung in Kanada sei wahrscheinlich ein lokales Problem. Ein starker Patentschutz in den USA dürfte ein Übergreifen auf den wichtigsten Pharmamarkt vorerst verhindern.
(Reuters)