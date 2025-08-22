Carney betonte, Kanadas Zugang zum US-Markt sei derzeit vergleichsweise gut und 85 Prozent des bilateralen Handels liefen bereits zollfrei. «Während wir an der Lösung offener Handelsfragen mit den Vereinigten Staaten arbeiten, ist es wichtig und unerlässlich, dass wir alles tun, um diesen einzigartigen Vorteil für kanadische Arbeitnehmer und kanadische Unternehmen zu erhalten.», sagte Carney. «Wir haben derzeit den besten Deal weltweit.» Strafzölle auf US-Autos sowie auf Stahl und Aluminium bleiben jedoch in Kraft.