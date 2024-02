Yi hatte am Samstag nach dem Treffen mit Joly gesagt, es sei notwendig, nach jahrelangen diplomatischen Spannungen das Vertrauen zu Kanada wiederherzustellen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich Ende 2018 verschlechtert, nachdem die kanadische Polizei einen chinesischen Telekom-Manager festnahm. Kurz darauf wurden zwei Kanadier in China wegen Spionageverdachts festgenommen. Im vergangenen Jahr hatte das kanadische Parlament eine angebliche chinesische Einmischung in die Wahlen in Kanada untersucht.