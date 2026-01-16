Die chinesische Zentralbank verlängerte zudem ein bilaterales Währungsswap-Abkommen mit der ‌Bank von Kanada um weitere fünf Jahre. Das Abkommen hat ein ⁠Volumen von 200 Milliarden Yuan (rund 24,7 Milliarden Euro), teilte die Chinesische Volksbank ‌ebenfalls am Freitag mit. «Die Verlängerung wird dazu beitragen, die finanzielle Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken, die Verwendung lokaler Währungen auszuweiten und den bilateralen ‍Handel und die Investitionen zu erleichtern», hiess es in der Erklärung. Seit den Drohungen Trumps sucht der G7-Staat Kanada verstärkt Anschluss an andere internationale Partner. So ist gerade in den vergangenen Wochen der ​Austausch mit europäischen Partnern sehr intensiv gewesen. Zudem versuchen immer mehr Staaten, um ‍die USA herum Verbindungen aufzubauen. Die EU hat gerade das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten abgeschlossen. Zudem gibt es Hoffnungen, dass die EU und Indien Ende Januar ein Handelsabkommen abschliessen könnten.