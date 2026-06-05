Kanada will mit einer neuen Strategie für Künstliche Intelligenz (KI) die heimische Wirtschaft ankurbeln ‌und ⁠bis 2031 rund 250.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Premierminister Mark Carney ⁠stellte am Donnerstag in Toronto das Programm «AI for all» vor, das ‌unter anderem einen Technologiefonds in Höhe von ‌500 Millionen kanadischen Dollar (etwa 360 ​Millionen US-Dollar) für kanadische KI-Firmen umfasst. Über diesen Fonds kann sich der Staat auch direkt an den Unternehmen beteiligen, um deren Kapitallücke gegenüber den grossen US-Technologiekonzernen zu schliessen. Die Regierung ‌erwartet, dass die Strategie das Bruttoinlandsprodukt um drei Prozent oder knapp 200 Milliarden kanadische Dollar steigern wird, da der Einsatz von ​KI die Arbeitsproduktivität in Schlüsselbranchen erhöhen soll.