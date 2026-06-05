Kanada will mit einer neuen Strategie für Künstliche Intelligenz (KI) die heimische Wirtschaft ankurbeln und bis 2031 rund 250.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Premierminister Mark Carney stellte am Donnerstag in Toronto das Programm «AI for all» vor, das unter anderem einen Technologiefonds in Höhe von 500 Millionen kanadischen Dollar (etwa 360 Millionen US-Dollar) für kanadische KI-Firmen umfasst. Über diesen Fonds kann sich der Staat auch direkt an den Unternehmen beteiligen, um deren Kapitallücke gegenüber den grossen US-Technologiekonzernen zu schliessen. Die Regierung erwartet, dass die Strategie das Bruttoinlandsprodukt um drei Prozent oder knapp 200 Milliarden kanadische Dollar steigern wird, da der Einsatz von KI die Arbeitsproduktivität in Schlüsselbranchen erhöhen soll.
Zudem sollen kleine und mittlere Unternehmen über eine Initiative der staatlichen Förderbank weitere 500 Millionen kanadische Dollar erhalten, um den Zugang zu KI-Werkzeugen zu finanzieren. Flankiert wird die wirtschaftliche Förderung von geplanten Gesetzen zum Verbraucher- und Datenschutz, die etwa Kinder im Internet besser schützen und Deepfakes bekämpfen sollen. Für die Überwachung von KI-Risiken und die Bewertung von Modellen sind 50 Millionen kanadische Dollar vorgesehen. Einen Zeitplan für die Umsetzung der Regulierung nannte die Regierung zunächst nicht. Kanadische Unternehmen investieren derzeit massiv in neue Technologien, um die historisch niedrige Produktivität im Land anzuheben.
(Reuters)