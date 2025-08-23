Wie sein Büro am Samstag mitteilte, stehen die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, kritische Rohstoffe und gemeinsame Verteidigung im Mittelpunkt. In Berlin ist demnach ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz geplant, bei dem es um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit und globale Sicherheitsfragen gehen soll.