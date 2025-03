Der frühere Zentralbankchef Grossbritanniens war kürzlich als neuer Parteivorsitzender der kanadischen Liberalen Nachfolger des bisherigen Premierministers Justin Trudeau geworden. Medienberichten zufolge will Carney, der in den kanadischen Nordwest-Territorien geboren wurde, Neuwahlen für den 28. April festsetzen und dies am Sonntag ankündigen. Regulär müsste erst am 20. Oktober ein neues Parlament gewählt werden. Offenbar setzt Carney darauf, vom Höhenflug seiner liberalen Partei in Umfragen profitieren zu können.