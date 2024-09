In der Union heisst es, dass die CSU die schnelle Vorentscheidung selbst forciert habe. Denn obwohl man sich einig war, dass man die Entscheidung um die ostdeutschen Landtagswahlen im «Spätsommer», also im September, treffen würde, brachte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt plötzlich den Oktober ins Spiel. Das sorgte für Irritationen. Zugleich traf Söder weitreichende Aussagen über die nächste Bundesregierung: Er werde als CSU-Chef ein Bündnis mit den Grünen auf jeden Fall verhindern, kündigte der Vorsitzende der kleinen Schwesterpartei in der Union an. Merz hatte dagegen zwar immer wieder die inhaltlichen Differenzen mit den Grünen betont, aber ausdrücklich keine Koalition ausgeschlossen.