US-Finanzminister Scott Bessent stellt derzeit eine Liste von Kandidaten zusammen. Auf dieser stehen dem Vernehmen nach auch der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh, der amtierende Fed-Gouverneur Christopher Waller sowie der frühere Wirtschaftsberater von Präsident George W. Bush, Marc Sumerlin. Auch der frühere Chef der regionalen Fed-Filiale von St. Louis, James Bullard, hat sich für die Nachfolge ins Spiel gebracht. Die für Bankenaufsicht zuständige Fed-Vizechefin Michelle Bowman, Fed-Vize Philip Jefferson und die Präsidentin des Fed-Ablegers von Dallas, Lorie Logan, zählen laut CNBC ebenfalls dazu.