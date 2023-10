Analysten erhoffen sich einen Einblick in die Zukunft des Unternehmens, genauere Erklärungen zum angekündigten Strategieprogramm sowie konkrete Mittelfristziele. Hier erwarten die Analysten, dass BC ein Volumenwachstum von 2 bis 4 Prozent ankündigen dürfte. Ausserdem gehen sie davon aus, dass die Firma ein überdurchschnittliches EBIT-Wachstum anstreben wird.



Was die Jahresergebnisse anbelangt, geht die Finanzgemeinde bei tieferen Verkaufsvolumen von einem Jahresumsatz von 8,42 Milliarden Franken aus. Das Umsatzplus ist gemäss Analysten auf die tiefe Vergleichsbasis wegen des Salmonellen-Vorfalls in der Fabrik in Wieze im Vorjahr zurückzuführen.



Barry Callebaut strebt für das Gesamtjahr ein "flaches Volumenwachstum" an. Ausserdem gab sich CEO Peter Feld bei der Präsentation der Neunmonatsergebnisse zuversichtlich, dass ein "solider Betriebsgewinn" ausgewiesen werden könne. Einen Mittelfrist-Ausblick gibt das Management nun mit der Veröffentlichung der Jahresergebnisse.