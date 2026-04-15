Die Aktie von Sika gewann am Dienstag 8 Prozent auf 148 Franken. Das ist der höchste Stand seit rund sechs Wochen.
Grund für den Anstieg waren die Erstquartalszahlen des Konzerns, die zwar wie erwartet schwach ausfielen. Sika hat allerdings deutlich besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten.
Vor allem beim Wachstum aus eigener Kraft überzeugte das Unternehmen. Auch die Bestätigung der Jahresprognosen - trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten - wirkten laut UBS beruhigend auf die Märkte.
Es bestehen am Markt nun Hoffnungen, dass die jahrelange Talsohle hinter sich gelassen hat. Sika entwickelte sich zu einem regelrechten SMI-Sorgenkind.
Vor den Zahlen am Mittwoch hatte die Sika-Aktie seit Jahresbeginn erneut über 20 Prozent verloren. Schon 2024 (minus 21 Prozent) und 2025 (minus 24 Prozent) fiel die Aktie deutlich.
(cash)