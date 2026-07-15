Die Valoren der Ems Chemie haben seit der Präsentation der Halbjahreszahlen am 10. Juli den Turbo gezündet mit einem Kursplus von 10 Prozent auf 762,50 Franken. Das entspricht einem neuen 52-Wochenhoch. Mit einem Vorstoss über einen Schlusskurs von 768 Franken würde der Titel auf ein neues Vierjahreshoch vorstossen.
Die Chancen hierfür stehen gut, wie ein Blick auf die Handelsvolumen zeigt. Dieses erreichte gemäss Daten von Bloomberg mehr als das Vierifache des 20-Tage-Durchschnitts. Ein hohes Handelsvolumen bei steigenden Kursen nach positiven Quartalszahlen deutet oftmals darauf hin, dass sich die Kursavancen über die nächsten Wochen fortsetzen könnten.
Der Spezialchemiekonzern Ems hatte im ersten Halbjahr 2026 zwar erneut weniger umgesetzt, aber dank eines profitableren Produktmixes mehr verdient. Der Umsatz der Gruppe sank von Januar bis Juni trotz höherer Absatzmengen um 0,8 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am vergangenen Freitag mitteilte. Verantwortlich dafür war der starke Schweizer Franken. In Lokalwährungen gerechnet wären die Verkäufe um 4,5 Prozent gestiegen, sagte Firmenchefin Magdalena Martullo-Blocher vor den Medien.
Den grössten Teil des Umsatzes erzielt Ems mit Hochleistungspolymeren, die vor allem in der Autoindustrie Metallteile ersetzen. Sie senken die Produktionskosten und das Fahrzeuggewicht, was wiederum den Energieverbrauch reduziert. Auf die Autobranche entfallen gut 60 Prozent des Konzernumsatzes.
Diese starke Abhängigkeit von der Autoindustrie sei aber kein Anlass zur Sorge. «Die Kapazitäten, die Volkswagen schliessen will, werden heute ohnehin schon nicht mehr verwendet», erklärte Martullo-Blocher. Die Werke der europäischen Autohersteller seien derzeit im Schnitt lediglich zu rund 55 Prozent ausgelastet.
Entscheidend sei die Entwicklung in China, schrieb die Nachrichtenagentur AWP. Im weltweit grössten Automarkt werde inzwischen jedes dritte produzierte Fahrzeug exportiert. Gleichzeitig verliere China als Absatzmarkt für ausländische Hersteller zunehmend an Bedeutung: Sieben von zehn neu zugelassenen Autos würden mittlerweile auch im Land selbst gebaut.
(cash)