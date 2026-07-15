Der Spezialchemiekonzern Ems hatte im ersten Halbjahr 2026 zwar erneut weniger umgesetzt, aber dank eines profitableren Produktmixes mehr verdient. Der Umsatz der Gruppe sank von Januar bis Juni trotz höherer Absatzmengen um 0,8 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am vergangenen Freitag mitteilte. Verantwortlich dafür war der starke Schweizer Franken. In Lokalwährungen gerechnet wären die Verkäufe um 4,5 Prozent gestiegen, sagte Firmenchefin Magdalena Martullo-Blocher vor den Medien.