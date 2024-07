Am Donnerstag mit den Zahlen zum zweiten Quartal dürfte die letzte Prognose von Rosengren folgen, denn es kommt zu einem Chefwechsel. Nach gut vier Jahren an der Spitze des Industriekonzerns übergibt der mittlerweile 65-jährige Björn Rosengren per Ende Juli den Stab an Morten Wierod.