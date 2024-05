Mit Blick nach vorne geht Polypeptide in 2024 von einem Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Die Steigerung der Kapazitätsauslastung werde aber etwas Zeit in Anspruch nehmen, daher werde der Umsatz im ersten Halbjahr noch stabil bleiben. Auf Stufe EBITDA erwartet Polypeptide in 2024 wieder positive Zahlen, hiess es weiter. Man rechne aber erneut mit einem Nettoverlust. Ein aktualisierter Mittelfrist-Ausblick - diesen hatte der Pharmaauftragsfertiger in 2022 kassiert - soll Mitte August zusammen mit den Halbjahreszahlen publiziert werden.