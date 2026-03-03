Die Aktien von Leonteq gingen am Montag mit einem Kursgewinn von 14 Prozent aus dem Handel, nachdem die Raiffeisenbank als Ankeraktionär am Montag einen Grossteil ihrer Beteiligung an der Finanzboutique abstiess. Damit wird der Weg frei für den neuen Ankeraktionär Rainer-Marc Frey, der seinen Anteil am Derivate-Spezialist deutlich ausbaute.