Diese Woche dürfte der Titel mit anderen Bauwerten vom sinkenden Ölpreis profitiert haben. Die Rohöl-Sorte Brent aus der ⁠Nordsee verbilligt sich am Freitag um weitere 0,9 Prozent auf 92,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Damit hat der Ölpreis 10 Prozent in einer Woche eingebüsst – vor zwei Wochen lag er noch bei über 100 Dollar.