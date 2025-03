Gefüllte Produkt-Pipeline

Zu den wichtigsten Nachrichte dürften die verschiedenen Zulassungen für den Hoffnungsträger Nemluvio (Nemolizumab) gelten. So hat Galderma noch im vergangenen Jahr von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung in der zweiten Indikation Neurodermitis erhalten. Die zur Behandlung von Patienten mit Prurigo nodularis war bereits im August erteilt worden. In der EU erhielt Galderma die Zulassung für beide Indikationen in einem Prozess Mitte Februar.