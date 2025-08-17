Die Rechtsexpertin vom Beobachter-Beratungszentrum erläutert weiter: «Wenn Sie jetzt Ihr ganzes Vermögen verschenken, könnte alles weg sein, wenn Sie sterben. Aber die Tochter kann nach Ihrem Tod jede Schenkung anfechten, die Sie in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Und falls die Schenkung nur erfolgt ist, um die gesetzliche Verfügungsbeschränkung zu umgehen – also eben den Pflichtteil –, gilt nicht einmal diese Fünfjahresfrist.