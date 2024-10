Pipeline, Zulassungen und Dealflow

Seit dem Sommer hat Roche mit einer Vielzahl an Nachrichten für einen steten News-Flow gesorgt. So darf etwa das Augenmittel Vabysmo mittlerweile auch zur Behandlung von Netzhautvenenverschluss (RVO) - der dritten Indikation - in der EU eingesetzt werden. Und auch für Piasky hat der Konzern in der EU die Zulassung erhalten. Das Mittel wird zu Behandlung der Blutkrankheit paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) eingesetzt.