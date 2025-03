Die Ausschüttungsquote, also der Anteil des Free Cashflow, der als Dividende ausgeschüttet wird, liegt damit bei 100 Prozent. In der Regel schütten Unternehmen Dividenden mit einer Ausschüttungsquote von 70 bis 75 Prozent aus. Mobilezone hat bereits in den Jahren 2011 bis 2013 eine ähnliche Strategie verfolgt und ebenfalls Dividenden mit einer Ausschüttungsquote von mehr als 100 Prozent an seine Aktionärinnen und Aktionäre vergeben.