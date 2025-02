Am Investorentag im Herbst hatte Sika-Chef Thomas Hasler betont, er wolle eine EBITDA-Marge von 20 Prozent «so schnell als möglich» erreichen. Er gab aber auch zum Ausdruck, dass ein solcher Wert in 2024 wie auch in 2025 aber eher wenig realistisch sei. Hasler erinnerte daran, dass der strategische Plan vorgesehen habe, im Jahr 2026 die genannte Schwelle zu erreichen.